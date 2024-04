Rafaella Justus mostra resultado de cirurgia ao lado da mãe Ticiane Pinheiro em festa

Rafaella Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, exibiu seu novo visual durante uma festa de 15 anos. No sábado, 27, a apresentadora compartilhou fotos no Instagram ao lado de Rafa, que recentemente passou por uma rinoplastia. "Prontíssimas para uma festa de 15 teen", escreveu Ticiane na legenda das imagens.

Rafaella, que completará 15 anos em julho, mostrou o resultado da cirurgia que fez no nariz, incluindo uma correção no septo e mudanças estéticas.

Em fevereiro, ela havia comentado com os seus seguidores sobre o procedimento: "Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off durante esses dias. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dias."

Na época, Rafaella compartilhou em suas redes sociais detalhes de sua recuperação. Ela revelou que a cirurgia ocorreu no início de março. Ticiane Pinheiro é casada atualmente com o jornalista Cesar Tralli, com quem teve Manuella, de 4 anos.