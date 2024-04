Quais músicas Madonna deve cantar no show do Rio de Janeiro?

Madonna já está em solo brasileiro desde a manhã de segunda-feira, 29. No sábado, 4, a cantora apresenta o show de encerramento da The Celebration Tour na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A turnê, que começou em outubro de 2023, celebra os mais de 40 anos de carreira da artista. Para isso, ao longo de duas horas de show, Madonna canta músicas de suas diferentes eras.

É esperado que o show no Rio siga os mesmos moldes que as datas anteriores da turnê. A apresentação deve contar, então, com cerca de 30 músicas, divididas em atos.

No primeiro ato, o espetáculo é apresentado pelo mestre de cerimônia Bob the Drag Queen. Madonna, com figurino que remete à imagem de uma santa, abre com Nothing Really Matters (do álbum Ray of Light, de 1998).

Em sequência, entoa canções do início de sua carreira, como Everybody, Into the Groove (feita pela cantora para o filme Procura-se Susan Desesperadamente, estrelado por ela própria em 1985), Burning Up, Holiday e Open Your Heart. A artista então faz uma homenagem a vítimas da Aids, com fotos de anônimos e figuras famosas, ao som de Live to Tell. Na sequência, canta Like a Prayer.

O próximo momento é dedicado às faixas que marcaram a carreira de Madonna nos anos 1990. São esperadas Erotica, Justify My Love, Hung Up (esta dos anos 2000), Bad Girl, Vogue, Human Nature e Crazy for You.

Em uma nova troca de figurino, a cantora entoa Die Another Day, faixa do álbum American Life, de 2003, que fez parte da trilha sonora de 007 - Um Novo Dia Para Morrer. As próximas músicas do show são Don't Tell Me, Mother and Father, I Will Survive (de Gloria Gaynor, que Madonna toca no violão), La Isla Bonita, Don't Cry for Me Argentina e I Don't Search I Find.

Os últimos momentos da The Celebration Tour incluem as faixas Bedtime Story, Ray of Light e Rain. Há ainda um mashup de Like a Virgin e Billie Jean, canção de Michael Jackson. Para encerrar o espetáculo, Madonna reúne todos os seus bailarinos, caracterizados como diferentes versões dela e fecha com Bitch I'm Madonna e Celebration.