'Pai do coração', diz Maíra Cardi sobre relação da filha com Thiago Nigro

Maíra Cardi discutiu a relação entre a filha, Sophia, e o atual marido, Thiago Nigro, em vídeos publicados no Instagram, neste domingo, 28. A influenciadora explicou que Sophia, filha do ator Arthur Aguiar, vê em Nigro uma figura paterna, como um "pai do coração."

"A gente passa a vida com a Sophia, a cada 15 dias ela vê o pai dela [Arthur], então é natural que ela tenha uma outra referência masculina. Não cabia ela chamar ele de 'tio' por exemplo", diz Cardi. Ela também elogiou a forma como Nigro trata Sophia: "Admiro muito a maneira que o Thiago escolhe tratar a Sophia."

Sobre a possibilidade da criança chamar outra pessoa de mãe, Cardi mostrou-se compreensiva e afirmou que apoiaria a decisão da filha. "Não tem problemas com Sophia chamando outra pessoa de mãe. Então, o dia que a Sophia resolver chamar alguém de mãe, vou ser a primeira pessoa a aplaudir, porque vou entender o quanto aquela pessoa ama muito a minha filha, é a criança que tem que decidir se vai chamar de pai e mãe, do coração."

Cardi reforçou a importância do amor na formação de vínculos familiares: "Isso nunca vai tirar o seu lugar de pai e mãe [biológico], ninguém se afoga com tanto amor. Quanto mais amor, melhor."