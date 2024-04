Reação de Camilla de Lucas ao conhecer Rihanna viraliza: 'Tendo um pirepaque do Chaves'

A reação surpresa de Camilla de Lucas ao encontrar a cantora Rihanna viralizou nas redes sociais. O momento ocorreu durante um evento da Fenty Beauty em Los Angeles, capturado enquanto a influenciadora preparava sua câmera para gravar um vídeo. De repente, Rihanna apareceu e segurou sua mão, levando Camilla a compartilhar sua emoção chocada.

Em seu Instagram, Camilla postou: "Estava preparando a câmera para fazer um vídeo, até que Rihanna surgiu e segurou minha mão". Ela adicionou mais detalhes sobre sua reação: "Essa sou eu tendo um pirepaque do chaves porque a Rihanna chegou e veio na minha direção falar comigo. Eu fiquei assim: OI?".

O termo "pirepaque do Chaves" é uma referência à popular série de televisão mexicana Chaves (El Chavo del Ocho), onde o personagem principal frequentemente tem ataques de pânico chamados "piripaques" quando se encontra em situações de grande estresse ou surpresa. Esses momentos são caracterizados por Chaves congelando e fazendo movimentos repetitivos com as mãos, simbolizando um colapso nervoso de maneira cômica.

A publicação rapidamente ganhou atenção, com seguidores expressando admiração e apoio. Um comentário dizia: "Eu emoldurava essa foto e colocava na sala de casa", e outro seguidor escreveu: "Camilla sendo gente como a gente. Eu acho que meu queixo também ia no chão".