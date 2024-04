Um piano que veio do frio

O pianista islandês Vikingur Oláfsson faz hoje e amanhã dois concertos na Sala São Paulo ao lado da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E, no domingo, apresenta recital solo em que vai apresentar uma peça fundamental da história do piano, as Variações Goldberg, de Bach - que ele lançou em disco no fim de 2023.

Ólafsson é hoje um dos principais nomes do piano internacional - e um dos destaques da temporada da Osesp, que em 2024 completa 70 anos de atividades. No programa que apresenta com o grupo, ele vai tocar o Concerto para Piano e Orquestra de Schumann, peça que nasceu como uma fantasia dedicada à esposa do compositor, Clara Schumann, uma das mais brilhantes pianistas do século 19, que também atuou como compositora - sua obra vem sendo redescoberta ao longo dos últimos anos.

A regência dos concertos será feita pelo maestro alemão Christoph Koncz. Ele também vai comandar a Osesp na interpretação de Pélleas et Mélisande, de Arnold Schoenberg. O compositor, cujo centenário de morte é lembrado este ano, é um dos eixos da temporada da orquestra em 2024, a primeira totalmente idealizada pelo maestro Thierry Fischer como novo diretor musical.

A apresentação de hoje terá transmissão ao vivo no canal da Osesp no YouTube.

Osesp com Vikungur Ólafsson

Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16. 6ª, 26, 20h30 (com transmissão ao vivo pela internet no canal da Osesp no YouTube); sáb., 27, 16h30. R$ 39,60 a R$ 271.

Vikungur Ólafsson, piano

Sala São Paulo. Dom., 28, às 18h.

R$ 39,60 a R$ 132.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.