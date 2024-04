Belo sai da casa em que vivia com Gracyanne: 'será ainda mais difícil', ela disse

O cantor Belo, recentemente separado de Gracyanne Barbosa após 16 anos de relacionamento, saiu da antiga mansão do casal, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A modelo admitiu tê-lo traído com seu personal trainer, Gilson de Oliveira.

Gracyanne conta, em entrevista ao Splash, que o cantor retirou todos os móveis de casa durante a tarde de terça-feira, 23, e que Belo já havia confirmado anteriormente que iria se mudar para outro imóvel, no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A assessoria do cantor foi procurada pelo Estadão, mas não retornou até o momento.

"Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil" afirmou a modelo ao site.

Entenda o caso

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa foi anunciado na última quinta-feira, 18. O casal ficou junto por 16 anos e o personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como o pivô da separação. Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, Barbosa teria se envolvido o treinador da academia que ela frequentava no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois optaram pela separação cerca de oito meses atrás, mas ainda moravam juntos. Belo irá se mudar para uma nova residência, enquanto a ex-mulher permanecerá na casa.

Ao Estadão, a equipe de Gracyanne alegou que, apesar da separação, o amor entre os dois não acabou.