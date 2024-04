Belo chora Durante show e fala sobre a separação: 'o amor sempre vence'

O cantor Belo falou pela primeira vez publicamente sobre sua separação com a modelo Gracyanne Barbosa, em entrevista ao Gshow após o show de abertura da turnê de 30 anos do Soweto, que aconteceu nesta sexta-feira, 19, no Allianz Parque, em São Paulo. "Apesar de qualquer adversidade, de qualquer coisa que eu esteja passando, acho que o amor sempre vence", disse o artista.

Durante a apresentação, Belo chorou ao cantar a música Reinventar, no trecho: "Recomeçar sem me esconder, atrás de um ditador existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você". E os fãs continuaram a canção durante o momento de emoção do cantor.

Belo afirmou estar passando por um momento complicado, mas que estava ali pelo amor à arte. "Não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança", ele disse.

O grupo Soweto, ícone do pagode dos anos 1990, fez o show de estreia da turnê de comemoração pelos 30 anos do grupo, reunindo aproximadamente 45 mil pessoas no Allianz Parque, para celebrar canções de diferentes épocas da banda.