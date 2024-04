Davi comenta treta com MC Binn e Leidy Elin, seus maiores rivais no 'BBB 24', veja

Davi, o grande vencedor do Big Brother Brasil 24, falou sobre seus embates dentro da casa em entrevista ao Gshow e mencionou "momentos difíceis" que marcaram sua trajetória dentro do programa, que terminou na terça-feira, 16. Ele falou, ainda, sobre MC Binn e Leidy Elin, seus maiores rivais no BBB.

"Foram momentos em que eu me senti muito para baixo dentro do jogo. Quando a Leidy jogou as minhas roupas na piscina, eu me senti muito humilhado", comentou Davi, na entrevista. Ele também disse que ser um alvo constante no Sincerão também o fez sofrer muito, pois os assuntos da dinâmica refletiam na casa durante a semana.

Sobre seus embates com MC Binn, Davi revelou que seu maior adversário no jogo foi o funkeiro: "desde o início do jogo, a gente teve embates, começando por aquele mal-entendido e se arrastando pelo jogo inteiro"."Ele [MC Binn] trouxe uma frase meio distorcida, com um mal-entendido dele próprio, e foi ali que começou toda a confusão comigo", completou.

O brother analisou também que a percepção das pessoas no programa mudou depois da conversa sobre os camarotes com MC Binn, "A partir daquele momento, a galera da casa começou a me olhar de uma maneira diferente por algo que eu nunca falei, e eu comecei a me tornar alvo das pessoas", finalizou Davi.