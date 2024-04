Globo abre inscrições para o 'BBB 25'; veja como participar

Com o BBB 24 na reta final, as inscrições para a próxima edição estão abertas. Pela primeira vez, as inscrições do BBB 25 serão feitas somente em duplas: estão inclusos familiares ou amigos próximos. As inscrições podem ser feitas aqui .

A dupla deve entrar no link de inscrição e escolher a região onde mora ou nasceu, e responder ao questionário, explicando sua relação com fotos e vídeos. Mesmo com as inscrições a caminho, as seletivas para ser entrevistado ainda não começaram.