Vai à exposição 'Hello Kitty: 50' no Shopping Vila Olímpia? Veja dicas para esticar o passeio

Nem parece, mas a menininha de lacinho na orelha e olhos pequenininhos já é uma veterana e completa 50 anos. Sim, estamos falando da Hello Kitty e, ao contrário do que muita gente pensa, ela é humana. A personagem está prestes a completar meio século e ganhou uma exposição interativa e imersiva em São Paulo.

Já faz dez anos que a Sanrio, empresa criadora da Hello Kitty, esclareceu que a personagem não é uma gatinha, e sim uma menina. E mais: ela não é japonesa, apesar de ter sido lançada no Japão. De acordo com a companhia, ela é britânica.

Independentemente das origens ou da identidade da personagem, em Hello Kitty: 50 Anos de Encanto e Magia, sete espaços oferecem uma viagem pela história dela e permitem experiências sensoriais diversas, com projeções, estímulos visuais, olfativos e cenografia.

Em uma delas, é possível pintar um desenho da personagem, escaneá-lo e vê-lo projetado quase imediatamente nas paredes. Uma forma de os visitantes fazerem parte ativamente da exposição.

Em outra sala, óculos de realidade virtual levam os participantes a um tour pela casa da Hello Kitty, que inclusive pode ser visto reproduzido em 3D num dos espaços da mostra. Há ainda um bolo de aniversário gigante, uma enorme réplica da boneca e um corredor de espelhos que faz as projeções parecerem infinitas.

A exposição está montada em um espaço de mil metros quadrados dentro do Shopping Vila Olímpia e o passeio dura em média 60 minutos, segundo a organização. A visitação não tem restrição de idade e fica em cartaz até 26 de maio.

Serviço:

Onde: Shopping Vila Olímpia. Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia.

Quando: até 26 de maio, das 10h às 21h.

Preço: R$ 25 a R$ 150.

Estacionamento: R$ 19 as duas primeiras horas. R$ 4 a hora adicional

Há muitas opções gastronômicas no próprio shopping - e também na região. E vale aproveitar o Parque do Povo (Av. Henrique Chamma, 420).

