Saiba quem é Joaquim Valente, lutador e novo namorado de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen, conhecida mundialmente por sua carreira de modelo, confirmou seu namoro com Joaquim Valente, um instrutor de jiu-jítsu de Miami, em uma entrevista ao The New York Times publicada no sábado (24). Ela disse que eles começaram a namorar em junho de 2023.

O público começou a especular sobre o relacionamento deles em novembro de 2022, quando Gisele e Joaquim foram vistos juntos na Província de Puntarenas, na Costa Rica, acompanhados pelos filhos da modelo, logo após ela anunciar seu divórcio do jogador Tom Brady. Naquele momento, Gisele negou que estivessem namorando.