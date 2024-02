Rodrigo Santoro diz que streaming abriu portas para latinos em Hollywood

Um dos nomes brasileiros mais ativos em Hollywood, o astro Rodrigo Santoro, 48, continua a se envolver em grandes projetos no exterior. No entanto, de acordo com o ator, que atua fora do Brasil desde 2003, essa longevidade só foi possível graças às oportunidades que o streaming proporcionou aos profissionais estrangeiros.

Em entrevista ao jornal O Globo, Santoro, que está prestes a ser visto na temporada final de "Bom Dia, Verônica", série nacional da Netflix, explicou como as plataformas ajudaram a abrir portas para atores latinos na indústria.

"Hollywood era bastante diferente", iniciou ele. "Os papéis para estrangeiros eram escassos e bem mais estereotipados — ainda não estávamos debatendo sobre a importância da inclusão e todas as discussões que temos hoje."