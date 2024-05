Ator sul-coreano comenta sobre doações ao RS: 'Lidarei junto com o Brasil'

O ator sul-coreano Sung Hoon comentou sobre as doações feitas às vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Ele destacou que enfrentará a isso ao lado do Brasil.

O que aconteceu

Em entrevista à Quem, o ator afirmou que vai enfrentar a situação junto com o país, após fazer uma doação de milhões. "Sabia que o povo brasileiro sempre está animado, com muita paixão pela vida, e eu estava vindo com essa animação. Não estarei com 100% de animação porque vou acompanhar o momento do país. Vou tentar lidar com essa situação junto com o Brasil", disse ele.

O ator sul-coreano veio ao Brasil para um evento da sua série "A Vingança do Casamento Perfeito". Ele ficou impressionado após saber que é conhecido por muitos no país.