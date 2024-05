Pitel se emociona ao falar sobre xenofobia: 'Querem mudar o jeito que falo'

A ex-BBB segurou as lágrimas ao refletir sobre como precisa muito que sua carreira como pessoa pública é atrapalhada pelo preconceito que enfrenta. "O racismo eu já esperava. A xeonofobia foi novo. E isso reflete muito na minha vida. Porque eu preciso fazer dar certo. Tem uma galera que precisa que tudo isso dê certo."

E você se questiona: 'Se eu me policiasse mais?', 'Se eu não falasse de tal forma?'. Me questionar sobre minhas próprios origens é muito difícil. Eu sinto que não é por mal, é por curiosidade. Mas a sua curiosidade tem um tom de xenofobia. E como eu explico para você que isso não é natural. O que você faz comigo e a forma como você faz eu me sentir.

Por fim, ela comentou sobre a força que precisa para enfrentar o que ela sente com a distância de quem realmente entenderia o que ela vive. "Vocês podem ter a maior empatia do mundo, mas quem realmente me entende tá em Maceió."