Ex-BBB Emilly Araújo chora ao contar que perdeu a casa nas chuvas no RS

A ex-BBB Emilly Araújo, 27, chorou ao contar que perdeu a sua casa nas enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Diante da catástrofe, ela se mobilizou para ajudar as vítimas.

O que aconteceu

Em seus stories no Instagram, Emilly contava sobre seus esforços para fazer doações, quando falou da perda da sua casa. "Só uma questão, que nem é a principal. Eu perdi a minha casa. Eu perdi a casa que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa", disse.