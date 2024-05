Apresentador do PopPah responde Nego Di após cobrança por ajuda ao RS

Mitico, um dos apresentadores do Podpah, respondeu as cobranças de Nego Di sobre apoio às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, Nego Di publicou um vídeo marcando Mitico, Igão e a própria página do Podpah, cobrando ajuda. "Aproveitando o engajamento que tá alto, vou mandar um oi pros meus amigos do Podpah. O Rio Grande do Sul tá aqui esperando vocês falarem alguma coisa, porque vocês são o maior podcast do país."

O ex-BBB alfinetou e disse que o assunto "não estava chegando" ao podcast. "Vocês estão em coma ou a gente não faz mais parte do país de vocês. Porque quando acontece alguma coisa no país inteiro, vocês falam, principalmente se for sobre política, que vocês gostam. Mas isso parece que não está chegando em vocês."