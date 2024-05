MC Daniel diz que está abatido e explica sumiço: 'Problema pessoal'

O funkeiro contou que em breve vai explicar o motivo aos seus fãs. "Essa é a hora de eu me cuidar, está bom? Vamos focar no pessoal do Rio Grande do Sul. Então, se eu não te respondi, se eu der uma sumida aqui, se você achar que estou meio triste, estou me cuidando", afirmou.

O cantor ainda disse que está com a agenda cheia, mas espera encontrar uma brecha para ir ao Rio Grande do Sul. "Quarta-feira tem show em São Paulo, fim de semana tem show em Brasília. E, se eu tiver algum espaço na agenda, quero ir lá fisicamente ao Rio Grande do Sul. Amo o Rio Grande do Sul, respeito muito o estado e convivo com pessoas na minha equipe que são do Sul também", finalizou.