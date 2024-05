Veio dos EUA para visitar família: quem é a Miss Brasil desaparecida no RS

Breve experiência na área da beleza: quando os pais se mudaram para Encantado (RS), ela precisou procurar um emprego para ajudar nas despesas da casa e pagar seu curso de estética e ficou apenas 15 dias em uma clínica de estética.

Começo nas passarelas: representando a cidade de Encantando, Natalya foi coroada a Miss Rio Grande do Sul em 2008.

Eleita mais bela do Brasil: a modelo foi eleita Miss Brasil 2008 em disputa no no Citibank Hall, em São Paulo. Ela faturou o prêmio de R$ 200 mil, além de um automóvel zero quilômetro, uma joia de ouro e um relógio de porcelana com brilhantes

"Inglês pesou": Natalya conseguiu chegar ao posto das 15 finalistas do Miss Universo 2008, mas o fato de não dominar a língua inglesa pesou em sua eliminação.

Eu estava preparada para tudo, mas houve critérios que não me favoreceram. Não falar inglês, por exemplo, me impediu de manter um vínculo social com pessoas importantes e mesmo com a imprensa.

Natalya Anderle, em entrevista ao G1, na época.

Vida além da carreira de modelo: a gaúcha trabalha como esteticista nos Estados Unidos.