Mamma Bruschetta diz que sua parte íntima regrediu: 'Entrou para dentro'

A apresentadora disse que tem um "namorado oficial", mas que eles não transam e atualmente o rapaz mora na Irlanda. "Eu tenho um namorado oficial, ele está na Irlanda agora. Ele é um amigo, me abraça, me acaricia, não temos sexo, é um amigo que me faz companhia, uma companhia diferente dos outros. Eu quero que ele case, que vá transar com outra pessoas...[Ele é meu] namorado de ver televisão juntos, dar selinho, passar a mão na perna".

Bruschetta, que já revelou ter passado 40 anos sem manter relações sexuais, contou que está "há três anos" sem beijar na boca. "Aliás, beijar, beijar... Eu sou praticamente BV [boca virgem], porque eu beijei muito pouco, eu nem sei se beijo direito. Quero ver se agora me animo e vou ter umas aulas... Eu acho que faço direitinho, mas nunca se sabe".

Mamma Bruschetta enfrentou alguns problemas de saúde no começo deste ano e foi hospitalizada duas vezes. A apresentadora teve um quadro infeccioso, mas se recuperou e retomou suas atividades.