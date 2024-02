Mamma Bruschetta teve quadro infeccioso e está 'consciente e comunicativa'

Ela continua na UTI. Mamma Bruschetta está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, desde segunda-feira (29).

Segunda internação neste ano

A apresentadora deu entrada no hospital com "falta de ar e pressão baixa". A assessoria da famosa confirmou a informação a Splash: "Ela estava com pressão baixa e um pouco de falta de ar e preferimos levá-la para avaliar do que se tratava".

No início de janeiro, ela ficou internada por nove dias. Ela ficou na UTI e recebeu alta no dia 18.