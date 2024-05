Quem é o empresário de Madonna, Guy Oseary, que é casado com brasileira?

Madonna, 65, viajou com uma grande equipe para o Rio de Janeiro. Um deles é Guy Oseary, 51, empresário da rainha do pop e que tem uma relação com o Brasil.

Quem é?

O empresário mantém um relacionamento com a modelo brasileira Michelle Alves desde 2006. Em 2017, o casal oficializou a união com uma festa de casamento na mansão de Angélica e Luciano Huck no Joá, no Rio, e casamento no Cristo Redentor. Os dois têm quatro filhos.

O empresário é israelnse e se naturalizou americano. Ele se mudou com a família ainda criança para Los Angeles, nos Estados Undidos. Ele estou na escola Beverly Hills High School e no Ensino Médico começou a trabalhar na indústria musical.