Ex-bailarina de Ratinho após constrangimento racista: 'Desestabilizada'

Cintia Mello pediu demissão do Programa do Ratinho após comentários do apresentador sobre seu cabelo e confessou estar desestabilizada.

O que aconteceu

A ex-bailarina do programa disse que estava mal quando sofreu a piada racista. "No início daquela cena eu não imaginava o que estava por vir. Nós tínhamos liberdade para brincar e sempre foram brincadeiras saudáveis, pois estava ali como bailarina, logo para ser reconhecida pela beleza e pela dança. Já estava em um dia atípico porque, enquanto estava trabalhando, a minha filha estava no hospital, então não estava muito bem", admitiu em entrevista à Quem.

Para ela, a primeira reação que teve foi o constrangimento: "Quando o meu cabelo foi relacionado ao 'piolho', eu não soube mais como reagir. A partir dali fiquei realmente no automático por ter ficado constrangida".