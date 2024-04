Luciana Gimenez vai ao hospital por pneumonia: 'Doente há 12 dias'

Luciana Gimenez, 54, foi parar no hospital após o diagnóstico de pneumonia. A apresentadora contou que já vinha doente há 12 dias.

O que aconteceu

A apresentadora gravou stories no Instagram do leito do hospital na noite deste domingo (28). "Eu feliz da vida em casa, assistindo streaming, e aí, né....", começou ela.

Em seguida, ela contou que já andava doente há dias. "Pessoal, eu estou entrando aqui para avisar porque todo mundo fica querendo saber o que postei no hospital. Eu venho doente há 12 dias. Já tinha feito teste de várias coisas e deu em nada. Aí eu: 'Bom, vai melhorar, como a gente sempre acha'. À noite, eu fiquei muito alérgica e com muitas coisas estranhas".