'Bebê Rena' vira alerta de governo britânico para problemas de privacidade

"As emissoras do Reino Unido estão sujeitas a regras apropriadas para garantir proteções para o público, colaboradores e outros indivíduos afetados. Nossa Lei de Mídia sujeitará os principais serviços de vídeo sob demanda a padrões elevados semelhantes."

Porta-voz do governo britânico, em comunicado

Espectadores, colaboradores e outros têm o direito de reclamar sobre problemas de precisão e conteúdo potencialmente prejudicial. De acordo com o novo código, isso permite que a stalker da vida real possa reclamar na Justiça sobre os danos que sofreu com o sucesso de "Bebê Rena", na Netflix.

Após a estreia da série, fãs começaram uma busca pela identidade real dos envolvidos. Richard Gadd, criador e protagonista de "Bebê Rena", afirmou que a trama envolvendo a sua relação com uma stalker é inspirada em sua própria vida.

Fiona Harvey, 58, a mulher que diz ser a inspiração para Martha, de "Bebê Rena", negou que a representação criada por Richard Gadd para a produção seja precisa. Ela disse ainda que ele está obcecado por ela. Na produção, a personagem é interpretada por Jessica Gunning.

A advogada Laura Wray afirmou ter sido perseguida por Fiona Harvey. "Há anos não pensava nela. Eu tinha esquecido muito disso. Cada vez que alguém faz um comentário, o medo é acionado novamente. Memórias de coisas que ela fez, algumas de suas ações. É muito angustiante. Como consegui lidar com isso por tanto tempo?"

Especialistas acreditam que Harvey deve notificar a plataforma. Ela poderia fazer uma reclamação de falta de privacidade contra a Netflix após ser encontrada pelos fãs e ter sua identidade exposta.