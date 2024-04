Escritora Roseana Murray detalha recuperação: 'Braço fantasma'

A escritora ainda permanecerá mais alguns dias no hospital, em São Gonçalo (RJ), por conta dos curativos e do enxerto que iá fazer no braço esquerdo. "Aqui não há relógios. O tempo se move de outra maneira. E quando menos esperar, estarei em casa com tudo resolvido."

Seguidores enviaram comentários positivos a Roseana. "Uma escrita que transborda afeto na vida... Isso é Roseana... Seu nome vira verbo... Ação que tece fios de esperança", escreveu uma pessoa. "Como pode ter sido tão agredida e ainda assim, só ter amor no coração", pontuou outra.

Ataque na rua

Roseana perdeu um abraço após ser atacada por três cachorros na rua. "Pensei que eles deixariam eu passar. Porém, quando passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Eles me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém", disse a escritora ao "Fantástico" (Globo).

O ultramaratonista Eduardo Neves foi o responsável por salvar Roseana. "Eu estava indo para a academia, eram 6 horas. A pessoa que me salvou era um rapaz, que corria na praia."