Gisele ia embora de vistoria de mansão quando foi parada pela polícia; veja

A propriedade tem dois mil metros e conta com vários cômodos. O imóvel tem cinco quartos, sete banheiros, terraço, vista para uma área navegável, área externa tem uma piscina, tem sala com home theater, escritório, academia e sala de jogos.

A mansão está localizada próxima da propriedade do ex-marido, Tom Brady, que era jogador da NFL, a liga de futebol americano.

Gisele Bündchen comprou mansão em 2022 Imagem: Reprodução/Mega para NY Post

Abordagem policial

A modelo foi flagrada chorando após ser abordada por um policial em Surfside, na Flórida, na quarta-feira (24). No vídeo gravado pela câmera corporal do guarda, divulgado pela Local 10 News, o agente se aproximou do carro para entregar um papel, afirmando que é uma "cortesia".

Gisele abriu a janela do carro e explicou que estava fugindo de um paparazzo. "Obrigada. Só estou tentando ficar longe daquele cara. [Ele] está me perseguindo". "Estou tão cansada. Para onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras atrás de mim. Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida", acrescentou ela.