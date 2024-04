Diretora elogia Johnny Depp após reclamar de trabalhar com ator: 'Gênio'

Maïwenn, 48, em entrevista ao Variety:

Após reclamar de trabalhar com Johnny Depp nas filmagens de Jeanne du Barry, ela se retratou com o ator. "Quando fiz um comentário sobre Johnny ser 'assustador', estava falando sobre seu carisma, sua notoriedade, seu status de estrela etc".

A diretora francesa ainda criticou o jornal The Independent que distorceu suas falas. "Fiquei chocada quando descobri que o jornal colocou na manchete que 'a equipe tinha medo dele', porque escrito assim, sem seu contexto e sutilezas, não significa mais a mesma coisa".