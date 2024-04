Neuma chama Hadad de biscoiteiro e vileiros discutem em A Grande Conquista

Olhando para Cacau, o vileiro continuou: "Ela [Neuma] me chamou ontem, conversamos, [falou que eu] era um cara incrível, troquei a maior ideia, ainda falei: 'mano, desde ontem trocando a maior ideia com ela'. Aí, do nada, ela chega e fala que eu não sou empático".

Neuma se defendeu: "Mas você que se voltou contra a minha opinião".

Neuma e Hadad discutem na Casa Laranja. "Biscoito em cima de você eu nunca vou querer" 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/5hAbK6WwTn -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 26, 2024

A Grande Conquista - Enquete: Para quem os donos devem ceder suas camas? 2 pessoas da sua própria casa - à escolha dos Donos 2 pessoas de uma outra casa - à escolha dos Donos

LIVES