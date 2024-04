Chá virou perseguição e 41 mil emails: a história angustiante de Bebê Rena

Quantidade assustadora de mensagens. Durante o período em que foi perseguido, ele recebeu 41.071 emails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de cartas. Entre presentes, ele ganhou remédios para dormir, um gorro de lá, uma cueca samba-canção e um brinquedo de rena —apelido que ganhou da stalker.

No início, todos no bar acharam engraçado que eu tivesse uma admiradora. Então, ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa.

Richard Gadd, ao The Times

Sentimentos mistos

Gadd acredita que suas atitudes pioraram a situação. Em seu roteiro, Gadd buscou fugir dos clichês, revelando a confusão moral envolvida na relação entre os dois personagens da vida real. Ele não queria que a trama fosse maniqueísta. "Seria injusto dizer que ela era uma pessoa horrível e eu, uma vítima. Isso não parecia verdade", disse ele em 2019.

Série causa sentimentos mistos. Um dos objetivos do humorista era retratar um caso de perseguição realista, que não recorresse a estereótipos comuns. Para atingir esse resultado, a série mistura gêneros: comédia, suspense e drama. Tem camadas e não desumaniza nenhum dos lados.

Crime virou tema de peça. Na época do crime, Richard tentava levar a vida como comediante. Em 2019, ele lançou uma peça no Edinburgh Festival Fringe relatando o stalking e suas consequências em sua vida. Na série da Netflix, ele procurou desconstruir o crime.