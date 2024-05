Paulinho Serra expõe caso com filha de Vera Fischer antes de namorar atriz

"A Vera tinha 50, eu tinha 25. [Conheci a] Vera numa festa e aí foi muito louco porque a festa miou, era no sítio dela na Ilha de Guaratiba e cara, caiu aquele temporal que ninguém saia da zona sul [do Rio], ninguém conseguia chegar, tudo alagado, tinha uma galera que já estava dormindo lá, ficaram mais os amigos da Rafa, a galera da Vera não conseguiu chegar, dancei um forrozinho com ela, a gente ficou uns oito meses", explicou Paulinho.

Serra contou que Fischer é uma pessoa "muito culta" e apreciadora de filmes e bebidas caras. "A gente ficava vendo altos filmes, transando, conversando. Ela foi muito gentil comigo, a gente passou uma fase muito bacana, ela ficou muito tranquila em relação as drogas, até porque como não sou usuário ela nunca usou perto de mim, se usava, não usava comigo. Ela me conquistou".

Rafaela Fischer é filha de Vera Fischer com o ator Perry Salles, morto em 2009. A atriz também é mãe de Gabriel Camargo, do casamento com Felipe Camargo. Atualmente, Paulinho Serra é casado com Rafaela Almeida.