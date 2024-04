Sósia de Belo 'multiplica cachê' após cantor se separar de Gracyanne

Alex Macedo trabalha há cinco anos como sósia de Belo. Ele faz shows dublando, ações de publicidade e presença em eventos devido à semelhança com o cantor.

Opinião sobre separação

Eu acho que o Belo não tem que perdoar, não. Assim como acho que ela também não teria se fosse o contrário. Agora vida que segue Alex Macedo

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses. Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista do UOL, Lucas Pasin.