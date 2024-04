Miss Bumbum diz que terminou namoro após receber bolsa falsa de aniversário

Carol disse que foi presenteada durante um jantar de aniversário e o presente era muito esperado por ela. "Na hora eu não notei, mas vi que algumas amigas olharam estranho. Elas já estavam desconfiadas e eu, eufórica com o presente e feliz de estar comemorando o meu aniversário, não notei. Em casa olhei com mais calma e logo reparei alguns detalhes que jamais estariam na Hermés original."

A modelo se sentiu enganada pelo então namorado e decidiu terminar a relação. "Se ele não podia pagar, então poderia me presentear com algo que coubesse no bolso dele. Me enganar jamais. Nós já não estávamos 100%, eu sentia isso e acho que ele também. Eu tinha as minhas desconfianças com algumas situações, mas permanecia firme e me dedicando ao namoro. Depois disso eu terminei porque percebi que já não dava mais para continuar."