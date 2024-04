Luana Piovani conta o que ouviu de fã e desabafa: 'Tem que ter coragem'

Luana Piovani, 47, contou que foi parada por uma fã em um restaurante em Portugal.

O que aconteceu

A atriz disse que ficou surpresa com as palavras da mulher. "Eu vim aqui pra contar uma história maravilhosa. Eu saindo, uma mulher me pega pelo antebraço e diz a seguinte frase: 'Luana, você foi uma das mulheres mais lindas do Brasil'"

Luana se divertiu com o desabafo e reclamou: "Eu pensei: 'morri'. Ela tá falando aqui com meu espírito. Realmente, a pessoa tem que ter muita coragem pra falar isso. Foi. O verbo. Não que eu ser a mulher linda e maravilhosa que eu fui, mas engraçado ela usar o verbo no passado."