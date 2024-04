Sylvester Stallone é acusado de insultar figurantes nos bastidores de série

Sylvester Stallone, 77, foi acusado de insultar os figurantes e criar um ambiente de trabalho "tóxico" nos bastidores da série "Tulsa King".

O que aconteceu

Denúncia foi feita pela diretora de elenco, Rose Locke, que pediu demissão. Segundo informações do TMZ, Locke acusou Stallone e o diretor da série, Craig Zisk, de fazerem comentários depreciativos sobre a aparência de alguns figurantes, chamando-os de "feios", "banheira de banha" e "gordo com bengala". Ainda, o ator teria pedido a presença de "garotas bonitas perto" dele.

Craig Zisk negou as acusações e rebateu Locke. Ele afirmou que a diretora de elenco não estava no set de filmagens no dia em que os supostos insultos foram proferidos, e disse que Rose escalou os figurantes de forma indevida, ou seja, em desacordo com o necessário para as gravações.