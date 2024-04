Paolla Oliveira sobre estilo: 'Assumi o fato de ter curvas e ser sensual'

Aposta na transparência

Gosto de transparência, estou abrindo o guarda-roupa para peças mais ajustadas, me sinto bem assim e mais confortável. Não tenho problema, usamos o que quisermos. A novidade para mim na questão transparência, é estar feliz com o meu corpo e com as minhas curvas, coisa que já quis esconder. Me sinto bonita! Não é sobre estar adequada e, sim, confortável, seja com qual roupa for Paolla Oliveira