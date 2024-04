Ana Hickmann e Edu Guedes curtem noite de amor com vinho: 'Muito especial'

Ana Hickmann e Edu Guedes postaram em clima de romance Imagem: Reprodução

Ana Hickmann assumiu o relacionamento com Edu Guedes no dia 12 de março. Ela se separou no ano passado de Alexandre Correa, e fez um boletim de ocorrência contra ele por agressão.

Antes de anunciar o namoro, Ana disse que já era amiga de Guedes há um bom tempo e eles se reaproximaram. A apresentadora, no entanto, negou qualquer traição ao ex-marido. Após assumirem o namoro, o casal já apareceu junto em um churrasco e em um evento, no qual trocaram beijos na frente do público.