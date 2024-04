Michael Sheen diz não ser fácil namorar mulher 5 anos mais velha que filha

Michael Sheen, 55, admitiu que não é uma tarefa fácil namorar uma mulher apenas cinco anos mais velha que sua filha — ele mantém um relacionamento com a atriz sueca Anna Lundberg, 30 e sua primogênita, Lily Mo Sheen, tem 25.

O que aconteceu

Sheen disse que o relacionamento com Lunndberg surgiu de forma inesperada e admitiu que eles já previam críticas. "Devido a diferença de idade entre a gente, nós dois ficamos surpresos quando nos apaixonamos e engatamos um relacionamento. Acho que nenhum de nós estava em busca disso. Não é que eu já tenha me relacionado com muitas pessoas mais novas que eu, mas você conhece quem você conhece... Nós tínhamos consciência de como as pessoas reagiriam ao nosso namoro", declarou em entrevista ao The Assembly, da BBC britânica.

Ator relatou as dificuldades de namorar alguém mais novo. "Não é a coisa mais fácil do mundo. Nós dois sabíamos que seria difícil e desafiador. Porém, para a gente o que importa é o que sentimentos um pelo outro e sabíamos que valeria a pena encarar as críticas".