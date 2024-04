Britney Spears posa nua em praia

Britney Spears, 42, posou nua em uma praia. A cantora contou ter se presenteado com a viagem.

O que aconteceu

Para as fotos, a cantora posou sentada e em pé no mar em uma praia paradisíaca. Britney apareceu totalmente nua, mas para diblar o fato de estar sem roupa, ela colocou emojis de flores nas partes íntimas. As fotos foram publicadas em seu Instagram.

Na legenda do post, ela falou sobre ter se presenteado com a viagem. "Que lindo mimo para mim mesma! Acredito novamente em Deus sempre que vou a este destino e provavelmente não há outra pessoa que se sinta tão abençoada como eu sempre que saio. Mas eu vou voltar mais cedo desta vez!"