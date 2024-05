Jojo Todynho curte praia em dia de sol e mostra corpo após emagrecer 50 kg

Jojo Todynho, 27, foi clicada em uma praia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (1º)

O que aconteceu

Cantora escolheu a praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para se refrescar no feriado do Dia do Trabalhador. A cidade atingiu temperatura acima dos 30º durante o dia.

Jojo optou por um biquíni laranja com amarração diferentona. Ao notar a presença do paparazzi, a apresentadora posou para a foto e sorriu. Também foi tietada por fãs que pediam selfies.