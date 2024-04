Kanye West é acusado de expor nude e fazer gestos obscenos para funcionário

Kanye West, 46, enfrenta novo processo na Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, por suposto comportamento inadequado com seus funcionários.

O que aconteceu

West exibiu fotos íntimas de uma amiga na frente de funcionários, além de fazer gestos obscenos, segundo alega a denúncia feita por Trevor Phillips contra o rapper. As informações são do site Page Six.

Phillips diz que o artista também chegou a simular que estava se masturbando na frente dele, durante uma reunião no Nobu Hotel, em Malibu, na Califórnia. O ex-funcionário era contratado da Yeezy, uma das empresas de Kanye.