Eliana e Damião se beijam em 'Renascer' e público destaca química do casal

No capítulo de quarta-feira (3), da novela das 9 "Renascer" (Globo), Damião (Xamã) e Eliana (Sophie Charlotte) se beijaram pela primeira vez.

O que aconteceu

Depois de vários capítulos sentindo atração um pelo outro, o matador e a ex-modelo não resistiram mais e se entregaram aos beijos. "Sophie Charlotte e Xamã com uma química do caralh*", escreveu uma usuária do X (antigo Twitter).