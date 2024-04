Davi e Isabelle têm DR no BBB 24 e sister desabafa: 'Me sentindo sufocada'

Ela desabafou ainda sobre como se sente com relação ao jogo.

É muita coisa, muito compromisso, muitas responsabilidades, muitas tomadas de decisões, muitas sobrecargas em relação a tudo. Aqui a gente tem que pisar em ovos. Se você fala muito, você está falando muito. Se você fala pouco, falou pouco. Se você diz sim e concorda, está errado. Se diz não, não é para dizer não. Isabelle

Pouco antes, no início da conversa, Davi pontuou que sentiu que Isabelle estava andando mais com as meninas. "Aqui, querendo ou não, é um jogo, sabe Isabelle? O jogo não acabou, o jogo continua. Mas eu vejo que tu está mais andando com Alane e com a Bia. Tu está dando mais essa prioridade de se conectar com elas. E se conectar com a Giovanna também."

O baiano perguntou se estava tudo bem entre eles. "Eu estou sentindo que você está mais afastada. Queria saber se tá acontecendo alguma coisa ou se tá tudo bem."

Isabelle apontou ainda que não gostou de ter aberto seu pódio para os Fadas.

Davi apontou que estava apenas tentando ajudá-la e que não falaria mais sobre isso. "Eu não vou falar mais nada, não. O meu maior mal é se meter aonde eu não sou chamado. Eu tenho que aprender a parar de fazer isso, eu vou me dar bem. Quando eu quero me meter nas coisas que não é minha, é ali que eu erro. Eu tô querendo me intrometer numa coisa que é sua, num posicionamento que é seu."