Diferença entre brothers diminui e parcial UOL indica resultado inesperado

Davi ou MC Bin Laden será eliminado amanhã (4), na decisão do 17º Paredão do BBB 24 (Globo). Confira quem tem mais chance de sair do reality, segundo a parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete, às 17h de hoje (3), MC Bin Laden era o favorito a deixar o reality, com 73,32% dos votos.