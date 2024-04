Davi revela o que 'falta acontecer' no BBB 24: 'Falta eu ganhar'

Pouco tempo depois, Lucas Henrique declarou para Giovanna: "Vontade de apertar o botão". Ela concorda: "Nem me fale".

Após Davi compartilhar a pergunta com os aliados, Beatriz também destacou que falta ela ser campeã do programa. Em papo com Isabelle, o motorista de aplicativo também ressaltou que faltava acontecer um show de Nadson O Ferinha na casa.

Davi sai do confessionário dando risada sobre a pergunta feita e brother dispara: "Que pergunta véio 'o que falta acontecer?'. Falta eu ganhar, né? É isso que falta." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/3MLuCK1E7a -- Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Pitel, quem é o mais odiado do top 8? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Giovanna Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

