Sisters celebram volta de Paredão e pulam na piscina do BBB 24

Alane e Beatriz celebraram a permanência na casa e a volta do 16º Paredão do BBB 24 (Globo). As aliadas comemoraram a situação pulando na piscina.

O que aconteceu

Beatriz acordou animada com a música "Sai da Frente Rapaz", do Bonde do Maluco. Davi já havia feito a previsão de que a aliada despertaria animada.