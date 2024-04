Maisa posa com vestido transparente em festa com amigos

Maisa, 21, apostou em um vestido transparente para curtir noite com amigos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, nesta segunda-feira (1º).

O que aconteceu

A atriz posou com o vestido transparente para cliques publicados em seu perfil no Instagram. Ela exibiu um look com um vestido dourado transparente e de mangas longas.

Nos comentários, os seguidores elogiaram Maisa. "Um milagre em Milagres", brincou uma seguidora. "Maravilhosa", comentou um. "Look perfeito", afirmou mais um. "Passaria todas as minhas coisas para o seu nome facilmente", disse outro. "Deusa", destacou mais um.