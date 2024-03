Após mistério, MC Guimê mostra novo affair pela primeira vez

Depois de contar que estava vivendo um romance, Mc Guimê finalmente revelou a identidade da mulher: a empresária Fernanda Stroschein, dona de uma loja de roupas em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Com 17 mil seguidores no Instagram, a jovem de 28 anos tem o perfil privado, mas foi marcada pelo namorado em uma foto postada na manhã de hoje, nos stories do Instagram. O funkeiro legendou o post com um emoji de beijos.

Guimê já tinha confirmado que estava vivendo um romance na última semana, apesar de não ser nada "oficial". Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, na quinta-feira (28), ele manteve a identidade do affair em segredo e afirmou que os dois ainda estavam "se conhecendo".