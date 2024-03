Aos 78, ator de "Caça-Fantasmas" é chamado de gostoso: 'Uma surpresa'

Ernie Hudson, ator de "Caça-Fantasmas", surpreendeu internautas com sua aparência em evento de estreia do novo filme da saga "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo". O ator, que tem 78 anos, afirmou estar surpreso com a reação do público.

"É sempre bom ser notado. Tem sido um pouco surpreendente nos últimos dias", afirma Hudson, à revista People, em resposta.

"Sempre estive em boa forma". Em conversa com o veículo americano, o Winston de "Caça-Fantasmas" contou que sempre se esforçou para se manter saudável, mas, nunca havia se exercitado regularmente até recentemente - "A coisa mais importante para mim sempre foi a saúde".