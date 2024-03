'Família É Tudo': como será retorno de Dani Winits às novelas após 8 anos?

A última novela da atriz havia sido "Totalmente Demais" (2016) — nos últimos anos, ela passou a fazer trabalhos no teatro e no cinema, além de participações em séries e realities. "A televisão foi onde eu pude exercer o meu lado cômico. Sou muito grata por tudo o que vivi e tinha saudades de fazer novelas. Foi minha vida desde os 17 anos. Então é um retorno emocionado e especial, por estar em uma produção de um autor que eu vinha 'namorando' à distância. Amo fazer televisão."

Ela conta ainda não ser fácil entrar em uma novela já em andamento, principalmente quando é uma comédia. "Você começa com uma tinta mais forte na energia, mas gosto muito de viver desafios e esse presente veio com um plus, que é estar com Arlete Salles e Daniel Rangel novamente. Meu último trabalho na TV foi com eles em 'Eu, a Vó e a Boi', em 2019. E agora estar com a Grace Gianoukas, que é fantástica, um ícone, com quem já tinha vontade de trabalhar também."

Quem é Lizandra Gomes?

Lizandra é empresária de uma cantora da gravadora Mancini Music e melhor amiga de Lulu Mancini (Cris Vianna), a quem sempre admirou, pois desejava ser uma miss Brasil, assim como a mãe de Andrômeda (Ramille). Na juventude, porém, venceu outro concurso, o Garota Bumbum.

Muito extrovertida e segura, vai se interessar por Guto (Daniel Rangel), estagiário da gravadora. Também estabelecerá uma disputa com Leda (Grace Gianoukas), contribuindo para uma nova etapa na relação entre as ex-esposas de Pedro (Paulo Tiefenthaler).