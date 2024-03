Vencedora do 'Quem quer ser um milionário' passa por cirurgia invasiva

A jornalista Jullie Dutra, 38 anos, primeira vencedora do prêmio máximo do Quem quer ser um milionário, foi operada nesta quarta-feira, 27.

Campeã do quadro do Domingão passou por procedimento invasivo. A informação foi revelada pelo perfil oficial da jornalista nas redes sociais.

O comunicado não revela o motivo da cirurgia. "Jullie Dutra precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico invasivo ontem (27). Por essa razão, ela ficará afastada de seus compromissos profissionais por um período de 20 dias. De acordo com a equipe médica, ela segue bem e se recuperando. As redes sociais seguirão em funcionamento, mas serão gerenciadas pela equipe. Agradecemos as mensagens de carinho e apoio", declara o texto.